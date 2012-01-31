Возбуждено дело о купле-продаже шахтно-пусковых установок

Первомайская межрайонная прокуратура в Николаевской области возбудила уголовное дело по факту незаконного заключения договоров купли-продажи бывших шахтно-пусковых установок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Первомайская прокуратура проверила факты, которые были изложены в письмах, поступивших почтой в октябре 2011 года на адреса Каменнобалковского, Долгопристанского, Софиевского и Мигиевского сельских советов Первомайского района.

В указанных письмах житель поселка Завалье Гайвороновского района Кировоградской области К. сообщил, что он является собственником подземных вертикальных цилиндрических железобетонных конструкций (диаметром около 9 метров, глубиной около 40 метров, бывших шахтно-пусковых установок для ракет). В качестве подтверждения права собственности на эти объекты гражданин К. предоставил копии договоров купли-продажи, заверенных частным нотариусом в городе Днепропетровск. Согласно этим договорам, гражданин Т., который проживает в г. Кировоград, продал, а гражданин К. купил указанные объекты. Цена продажи составляет 988 грн.

«Проверкой установлено, что согласно данным отдела Госкомзема в Первомайском районе, в соответствии с государственной статистической отчетностью, земельные участки, на которых расположены эти объекты, относятся к землям запаса и Министерства обороны Украины, - прокомментировал Первомайский межрайонный прокурор Александр БИЛЕЦКИЙ. – Согласно же данным КП «Первомайское ГБТИ», право собственности на указанные объекты ни за кем не зарегистрировано».

А.БИЛЕЦКИЙ отметил, что договоры купли-продажи составлены с нарушением требований законодательства Украины.

Кроме того, в адрес сельских советов Первомайского района были предоставлены поддельные документы ООО «Ц», которое расположено в г. Одессе и занимается вопросами экологической безопасности. Документы касаются результатов исследования грунта с участков, на которых расположены указанные конструкции.

По результатам проверки Первомайским городским отделом милиции возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо поддельных официальных документов ООО «Ц» (ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время дело находится в производстве Первомайского ГО УМВД Украины в Николаевской области.

«Также в ходе судебного следствия установлено, - отметил А.БИЛЕЦКИЙ, - что правоустанавливающим документом на имущество, которое стало предметом одного из договоров купли-продажи, являлось решение Центрально-Городского районного суда г. Кривой Рог. Согласно данному решению, договор купли-продажи, заключенный между двумя гражданами Ф. и Ж., был признан действительным относительно права собственности. Однако на запрос прокуратуры из Центрально-Городского районного суда г. Кривой Рог поступил ответ о том, что под указанным номером решения значится совсем другое гражданское дело. Дел о признании права собственности на подземные вертикальные железобетонные конструкции в суде не было».

Принимая во внимание, что материалы относительно решения Центрально-Городского районного суда г. Кривой Рог Днепропетровской области содержат признаки использования заведомо поддельного документа, и учитывая, что выявленное преступление требует более детальной дополнительной проверки, проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории г. Кировограда и Кировоградской области (по месту проживания граждан, которые заключали договоры купли-продажи), эти материалы выделены в отдельное производство и направлены в райотдел милиции Кировоградского ГО УМВД Украины в Кировоградской области.

По делу проводится следствие.