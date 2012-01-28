Адвокат Иващенко: тюремщики изобрели «эксклюзивный» способ лечения в СИЗО

Государственная пенитенциарная служба Украины вместо лечения бывшего врио министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО проводит постоянные медицинские обследования его состояния здоровья, заявил УНИАН адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО.

«Как нам стало известно, Пенитенциарная служба изобрела новый, «эксклюзивный» способ лечения нашего подзащитного - не путем комплексного (медикаментозного и физиотерапевтического) лечения в условиях неврологического стационара (на чем настаивали врачи-невропатологи еще в мае 2011 года), а путем постоянных медицинских обследований больного, благодаря которому состояние здоровья ИВАЩЕНКО уже «улучшилось», а вскоре, благодаря такому «лечению», он просто забудет о своих болезнях, и в прямом смысле этого слова встанет на ноги», - сказал Б.НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, как видно из последнего акта комиссионного медицинского обследования В.ИВАЩЕНКО, которое было проведено 24 января при участии врачей-нейрохирургов, «общее состояние больного удовлетворительное. При неврологическом осмотре: в сознании, ориентированный», в «нейрохирургическом лечении в настоящее время не нуждается».

«Мы очень довольны, что согласно выводам нейрохирургов, наш подзащитный (пока еще) находится в сознании, ориентируется в окружающей среде и еще не нуждается в нейрохирургическом лечении (операции), однако мы не понимаем, почему ИВАЩЕНКО только обследуют, а не лечат?!», - отметил Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Адвокат напомнил, что в соответствии с систематическими заключениями невропатологов, которые с мая 2011 года по январь 2012 года обследовали бывшее военное высокопоставленное лицо уже 9 раз, у него имеет место тяжелое заболевание позвоночника, которое нуждается в лечении в условиях неврологического стационара клинической больницы, а при отсутствии такого лечения у него может наступить паралич и необратимые ухудшения статодинамических функций позвоночника, что приведет к необходимости оперативного лечения пациента (то есть вмешательство нейрохирургов).

«Одно только медикаментозное лечение, которое Валерий ИВАЩЕНКО получает в СИЗО (уколы и капельницы) без физиотерапевтического лечения (вытяжки, массажи, подводное скелетное вытягивание, физиотерапевтические процедуры, гидрокинезотерапия, иглорефлексотерапия и пр., которые в условиях следственного изолятора выполнить невозможно) эффекта не даст. Если же при отсутствии лечения прогнозы невропатологов подтвердятся и у ИВАЩЕНКО наступят необратимые ухудшения статодинамических функций позвоночника, тогда он точно потеряет сознание от боли (которую постоянно чувствует с сентября 2011 года), перестанет ориентироваться в пространстве и будет нуждаться в оперативном вмешательстве нейрохирургов», - отметил адвокат.

При этом Б.НЕЧИПОРЕНКО подчеркнул, что сообщение Пенитенциарной службы в средствах массовой информации о том, что состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО якобы «улучшилось», является циничным извращением фактических обстоятельств.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.