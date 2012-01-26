В Болграде горел кафедральный собор

В городе Болград Одесской области локализован пожар в соборе Святого Преображения Господня.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 26 января в 7:55 в оперативно-координационный центр МЧС поступило сообщение о пожаре в соборе Святого Преображения Господня в г. Болград. Граждане сообщили, что горит купол собора.

По повышенному номеру вызова к месту происшествия было направлено 9 единиц пожарной и специальной техники: 2 подразделения МЧС и 4 подразделения местной пожарной охраны Болградского района, автолестница и автоцистерна из Измаильского районного отдела МЧС и автолестница Ренийского районного отдела МЧС.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений площадь возгорания составляла 100 кв. м. При этом огонь с большой скоростью распространился на строительно-монтажное оборудование, расположенное внутри собора.

В 9:25 пожар был локализован.

Площадь возгорания составляла 150 кв. м, в частности полностью сгорел купол собора.

Причина пожара выясняется.

Справка УНИАН. Кафедральный собор Святого Преображения Господня - памятник архитектуры XIX века. Строительство его началось в 1833 году и продолжалось почти 5 лет. Собор построен за деньги болгарских переселенцев.

Построен храм из местного ракушечника. Сооружение выдержано в стиле классицизма. Высота купола, который оформлен коринфскими пилястрами, составляет 50 м.

22 марта 2004 года состоялось освящение и поднятие нового колокола «Благовест» на колокольню собора.