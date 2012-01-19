В Черниговской области понтонный мост унесло течением и разорвало на части

В Черниговской области спасатели предотвратили разрушения железнодорожного моста через Десну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Черниговской области.

Из-за роста на реке Десна возле г. Новгород-Северский ледовой нагрузки, работники районной автодорожной службы развели понтонный мост (длиной 80 и шириной 6 м), который ведет к селам Бирина и Прокоповка. Однако ледоход возобновился и 18 января тросы, державшие инженерное сооружение, не выдержали и лопнули. В результате этого мост унесло течением, а затем разорвало на 2 части.

Работники МЧС и райавтодора совместными силами организовали 2 поста для перехвата частей моста - первый на пирсе в с. Путивск, а второй через 300-400 м вниз по течению реки. Работники райавтодора зацепили один конец троса за пирс, а другой на моторной лодке доставили к первой части наплавного моста и закрепили. Однако понтон уже успел набрать по течению определенную скорость и разорвал трос.

Впоследствии мост проходил поворот реки и его удалось зафиксировать тросом за тополя на берегу. Это помогло остановить дальнейшее движение инженерного сооружения, после чего его дополнительно закрепили еще 3 тросами.

Вторая часть понтона, двигаясь по реке, создала реальную угрозу подпором железнодорожного моста через Десну. Оценив сложность ситуации, на помощь вызвали подразделение МЧС из Шостки Сумской области. Оттуда же привезли еще один крепкий трос, который потом пришлось передвигать по берегу даже с помощью трактора. Вблизи с. Пироговка Шосткинского района спасатели двух райотделов МЧС и автодорожной службы закрепили один конец троса за часть наплавного моста, а второй обвязали трактором вокруг деревьев. Только после этого инженерное сооружение было остановлено.

Сейчас решается вопрос о возвращении моста на место его постоянной дислокации. Проезд от г. Новгород-Северский в села Бирина и Прокопивка временно осуществляется в объезд через г. Шостка.