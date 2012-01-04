Билеты на международные поезда резко подорожали

Министерство инфраструктуры Украины увеличило коэффициенты индексации базовой стоимости билета и плацкарты межгосударственного пассажирского тарифа до 1,68-3,24 в зависимости от типа вагона и календарного периода поездки.

Это закреплено приказом Мининфраструктуры №634 от 22 декабря 2011 года.

Кроме того, согласно приказу, тарифы утверждаются в тарифной валюте - швейцарском франке, а для их расчета применяется официальный курс гривни на дату оплаты услуг.

Напомним, что Мининфраструктуры планировало за счет привязки стоимости перевозки к курсу гривни на день оплаты уменьшить субсидирование пассажирских железнодорожных перевозок на 568 млн. грн.

Справка УНИАН. До сих пор при оформлении международных билетов применялся курс швейцарского франка к гривне, обнародованный в предпоследний день каждого месяца.