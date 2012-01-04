Польский суд арестовал беглого прокурора из РФ – дальше экстрадиция

Окружной суд города Новый Сонч вынес решение об аресте сроком на 40 дней бывшего первого заместителя прокурора Московской области Российской Федерации Александра ИГНАТЕНКО для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь Окружного суда города Новый Сонч Богдан КИЯК.

"Суд применил к задержанному арест на 40 дней с момента задержания, то есть до 9 февраля 2012 года", - сказал он.

Б.КИЯК отметил, что суд вынес решение об аресте А.ИГНАТЕНКО, поскольку он официально объявлен во всероссийский и международный розыск и с мая прошлого года скрывается от правосудия. По его словам, есть реальные основания подозревать, что А.ИГНАТЕНКО мог оставить территорию Польши.

Пресс-секретарь суда заметил, что бывший российский прокурор с 7 августа 2011 года находился в государствах Шенгенской зоны, в частности и в Польше, на основании фальшивого паспорта гражданина Литвы, выписанного на имя другого человека.

Б.КИЯК добавил, что А.ИГНАТЕНКО в суде защищал назначенный польской властью адвокат.

Пресс-секретарь также сообщил, что, как правило, экстрадиция задержанного в Польше подозреваемого в совершении преступления в страну, его разыскивающую, длится от 40 дней до 2 месяцев.

Собеседник агентства заметил, что российский экс-прокурор может обжаловать решение о его аресте на протяжении 7 дней в Краковском апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, работники польской службы безопасности ABW задержали А.ИГНАТЕНКО 1 января на горнолыжном курорте Закопане, где он, по данным СМИ, встречался со своей семьей.

Согласно польскому законодательству, решение об экстрадиции принимает суд на основании соответствующей заявки, которую направляет польская прокуратура по представлению страны, объявившую человека в международный розыск. Окончательное решение об экстрадиции подозреваемого принимает министр юстиции Польши.

По данным российских СМИ, Следственный комитет РФ в июле 2011 года объявил в международный розыск А.ИГНАТЕНКО, которого подозревают в «крышевании» сетей подпольных казино в Подмосковье.

По версии следствия, А.ИГНАТЕНКО, которого освободили из органов прокуратуры в апреле прошлого года, при содействии деятельности нелегальным игорным заведениям принял взятку в размере около 1,5 млн. долларов.