Депутата, который ударил девушку и избил милиционера, выпустили

В Луганской области суд освободил от наказания депутата Калиновского поссовета Дмитрия Л., стрелявшего из ружья в сотрудников милиции в Стаханове в августе 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, решением Стахановского городского суда от 28 декабря 2011 года Дмитрий Л. признан виновным и осужден по ст. 342 ч.2 (сопротивление работнику правоохранительного органа) и ст. 345 ч.2 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины по совокупности преступлений на 4 года лишения свободы.

«Однако, согласно ст. 75 Уголовного кодекса Украины Д.ЛЯХОВ освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года», - говорится в сообщении.

Второй участник инцидента также признан виновным и осужден по ст.342 ч.2 и ст. 345 ч.2 УК Украины на 3 роки лишения свободы. Но он также согласно ст. 75 УК Украины освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

3 января прокуратура подала апелляцию на решение Стахановского горсуда, в которой ставится вопрос об отмене приговора в связи с его мягкостью и несоответствием назначенного наказания тяжести преступления и личности осужденного.

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа в Стаханове Луганской области, когда двое сотрудников ППС патрулировали город. Они заметили, что в развлекательном комплексе компания в составе семи мужчин, среди которых был депутат поссовета, приставала к девушкам. Когда девушки возмутились, один из них ударил жертву рукой по лицу. Девушки обратились за помощью к патрульным. Милиционеры потребовали прекратить бесчинства, но все мужчины напали на них и жестоко избили. Сотрудники ППС сообщили о хулиганах в Стахановский горотдел милиции. Милиционеры установили место проживания одного из нападавших и направили к нему группу задержания. В его доме находились остальные участники инцидента. Они принялись стрелять в правоохранителей из охотничьего ружья. Двое правоохранителей оказались в больнице с огнестрельными ранениями ног, еще двое - в сотрясением мозга, ушибами и повреждениями грудной клетки.

В отношении депутата поселкового совета, стрелявшего из ружья в сотрудников милиции, прокурор области возбудил уголовное дело по статьям 345 ч.2, 342 ч.2 УК Украины.