Трубы горят: мужчина с оружием требовал водку в магазине

В Кировограде работники отдела Государственной службы охраны при областном управлении МВД задержали 46-летнего местного жителя, который совершил разбойное нападение на магазин, требуя алкогольных напитков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

3 января около 22.00 в одном из магазинов областного центра сработала «тревожная» кнопка. Выяснилось, что неизвестный, угрожая продавцам предметом, похожим на самопал, требовал у них бутылки с алкоголем.

Поскольку нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения и потерял бдительность, продавцы воспользовались средствами охранной сигнализации, которыми был оборудован магазин. Работники правопорядка задержали подозреваемого на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 (разбойное нападение, в сочетании с угрозой применения насилия), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.