В Кременчуге жестоко избили двух милиционеров

В Кременчуге трое мужчин жестоко избили двух милиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

Согласно сообщению, сегодня около полуночи в Крюковский райотдел милиции Кременчуга поступило сообщение от медсестры травмпункта 3-й городской больницы о предоставлении медицинской помощи двум участковым инспекторам милиции. По поручению начальника УМВД Эдуарда ФЕДОСОВА, на место происшествия сразу выехала специальная комиссия.

В ходе проведения служебной проверки комиссией было установлено, что 3 января около 20.20 два 24-летних участковых инспектора, лейтенанты милиции, находясь на службе, возвращались из пункта охраны правопорядка в райотдел. Двигаясь по улице Республиканской, в районе магазина «Спутник» правоохранители увидели трех парней, которые вели себя противоправно, распивая спиртные напитки в общественном месте. В целях пресечения правонарушения милиционеры подошли к молодым людям, представились и разъяснили, что они нарушают требования статьи 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Распитие спиртных напитков в общественных местах). Мужчинам предложили пройти в освещенное помещение магазина для составления протокола об административном правонарушении.

В магазине парни внезапно начали бить сотрудников милиции и сопротивляться. Двух правонарушителей милиционерам удалось задержать, третий с места происшествия скрылся. Задержанными оказались 22-летний и 23-летний местные жители. Личность третьего также установлена. Продолжаются мероприятия по его задержанию. В ходе драки оба милиционера получили телесные повреждения в виде закрытых черепно-мозговых травм, сотрясения головного мозга, забой лица и тому подобное. Согласно актов наркологического осмотра, милиционеры были трезвые, а нападающие - в состоянии алкогольного опьянения.

Против парней прокуратура Кременчуга возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев при исполнении им служебных обязанностей). Согласно санкции этой части статьи, злоумышленникам грозит до 5-ти лет лишения свободы.