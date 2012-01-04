В Симферополе ликвидировали подпольный водочный цех

В Симферополе ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированной водки, которая продавалась в небольших магазинах города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Крыму.

«Хозяин производства алкогольного фальсификата разливал водку в подвале своего дома, а затем развозил по продуктовым магазинам. Она продавалась из-под прилавка по 12 грн. за бутылку емкостью 0,5 л и 8 грн. за бутылку 0,25 л», - говорится в пресс-релизе.

Налоговики изъяли около 3 тысяч литров жидкости с характерным запахом спирта, более 1,5 тысяч бутылок водочного фальсификата, около 4 тысяч пустых водочных бутылок, 3 закаточных машинки и 3 тысячи колпачков.

Отобранные образцы алкоголя направлены на экспертизу.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров).