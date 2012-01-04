Проституток с Украины задержали за убийство в Израиле

Следствие сообщило о раскрытии убийства известного ученого Эли Лалуза, гражданина Франции, который работал и жил в Израиле.



74-летний Лалуз, известный химик, был убит неделю назад в своей квартире в Тель-Авиве. Его тело обнаружили при ликвидации пожара. Полиция сразу предположила, что квартиру подожгли с целью скрыть убийство: на голове трупа был полиэтиленовый мешок, а в области грудной клетки несколько ножевых ранений.



Следственная группа задержала в Ашдоде двух женщин, гражданок Украины, занимавшихся, по данным полиции, проституцией и находившихся в Израиле нелегально. Вместе с женщинами были задержаны двое мужчин. Их имена пока не разглашаются, - сообщает Радио Свобода. Целью убийства Лалуза названо ограбление: из его квартиры вынесли примерно 500 долларов и плазменный телевизор.



За несколько дней до того, как была разрешена к публикации информация о раскрытии убийства, в интернете появилось объявление на арабском языке, подписанное "Батальонами шахида Хасана Техрани Мукдама". Авторы утверждали, что еврейский ученый был убит бойцами этой организации в качестве мести за гибель одного из руководителей иранской программы по созданию баллистических ракет - генерала Хасана Мукдама. Это далеко не первый случай, когда исламисты объявляют криминальные инциденты в Израиле своими "акциями возмездия", замечает издание.