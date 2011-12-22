Умер актер Виктор Косых - Данька из «Неуловимых»

Актер Виктор Косых, сыгравший Даньку в «Неуловимых мстителях», умер в Москве на 62-м году жизни.

Как сообщает «Газета.ру», В.Косых начал сниматься в кино с 13 лет. Впервые он сыграл Костю Инночкина в фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Затем он сыграл главную роль в картине Александра Митты «Звонят, откройте дверь!».

Больше всего зрителям В.Косых запомнился ролью Даньки в приключенческих лентах про «Неуловимых мстителей» Эдмонда Кеосаяна.

В 2009 и 2010 годах актер попадал в серьезные автоаварии.