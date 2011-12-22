Луганская область признала себя Европейским приграничным регионом

Луганская область вступила в Ассоциацию Европейских приграничных регионов.

За такое решения проголосовали депутаты областного совета на очередной сессии, сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель Главного управления экономики Луганской облгосадминистрации Игорь АГИБАЛОВ.

По его словам, членство области в этой организации позволит ей участвовать в европейских программах.

«Это программы финансирования развития территорий, взаимной кооперации, поставок товаров, предоставления грантов. Вступления области в Ассоциацию подтверждает тот факт, что она является субъектом отношений Евросоюза», - сказал И.АГИБАЛОВ.

Как уточнил в комментарии УНИАН глава комитета по вопросам территорий приоритетного развития облсовета Сергей ШЕВЧЕНКО, Луганская область вступила в Ассоциацию в рамках ее участия в трансграничной организации Еврорегион «Донбасс».

«Еврорегион Донбасс» был принят в состав Ассоциации Европейских приграничных регионов в начале декабря в Финляндии. Теперь все территории, которые входят в «Донбасс», должны ратифицировать это решение, что сегодня и произошло на сессии», - отметил С.ШЕВЧЕНКО.

По его словам, что в обязанности Луганской области как члена Ассоциации будет входить уплата членских взносов раз в год в размере 1,35 тыс. евро.

«Членство в Ассоциации дает нам прямой выход на Евросоюз. Мы попадаем под программу «Восточное партнерство» как территория государства, граничащего с Евросоюзом. Чем сидеть и ждать манны небесной, надо самим пробивать дорогу и начинать сотрудничество с Европой. Страны ЕС заинтересованы ликвидировать незаконную миграцию, которая идет в Европу через нашу территорию, программы предусматривают финансовую помощь в обустройстве границы, нормализации экологии, введение энергосберигающих технологий», - сказал С.ШЕВЧЕНКО

Справка УНИАН: Ассоциация Европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions, AEBR) создана в Европе в 1971 году странами, чьи приграничные регионы были в прошлом объединены общей историей, культурой и др. факторами. Членами AEBR в настоящее время являются 90 из 115 реально действующих европейских приграничных регионов (еврорегионов).

Еврорегион «Донбасс» создан 29 октября 2010 года. Он включает в себя Луганскую и Донецкую (Украина), а также Ростовскую (РФ) области. На его территории в 153 тыс. кв.км. проживают 11,5 млн. человек.