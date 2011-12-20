С Горловского химзавода вывезли последнюю партию «кровяного яда»

Сегодня с территории Горловского химического завода (Донецкая обл.) Вывезли последнюю партию мононитрохлорбензола. Событие состоялось при участии министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО, представителей Донецкой областной государственной администрации и Горловского городского совета, сообщили в пресс-службе Минприроды.

«22 года накапливалось эта чрезвычайно опасное вещество, а еще 17 лет никак не могли взяться за решение этой проблемы. И только после поручения президента в этом году удалось найти предприятия в Европе, которые имеют соответствующие технологии и полностью вывезти мононитрохлорбензол на утилизацию», - отметил министр Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В Минприроды напомнили, что ГП «Горловский химический завод» было единственным предприятием в Украине, которое производило высококачественное взрывчатое вещество для снаряжения боеприпасов и мононитрохлорбензол. Напряженная ситуация, сложившаяся на предприятии, связанная с накоплением на промплощадке с 1972 по 1994 годы 2 тыс. 350 тонн высокотоксичных отходов, которые хранились в металлических бочках и емкостях в неудовлетворительном состоянии. Проблема утилизации мононитрохлорбензола не решалась вплоть до 2011 года.

В этом году Министерство экологии и природных ресурсов выделило резервные средства в сумме 60 млн. гривен из Государственного фонда охраны окружающей природной среды на перевозку и утилизацию опасных отходов мононитрохлорбензола государственного предприятия «Горловский химический завод». В результате запланированных работ 2 тыс. 350 тонн опасных токсичных отходов вывезено на обезвреживание за пределы Украины.

Справочно: мононитрохлорбензол - вещество первого класса опасности, которое еще называют «кровяным ядом», нарушает функционирование всех органов человека. К человеческому организму попадает через органы дыхания и через поверхность кожи.