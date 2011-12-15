Экс-мэру Гурзуфа суд дал четыре года тюрьмы условно

Алуштинский городской суд приговорил бывшего мэра южнобережного поселка Гурзуф Виктора ГАМАЛЯ и экс-землеустроителя поссовета, которые обвинялись в незаконном выделении коммерческой фирме 1,3 га земли с расположенными на участках берегоукрепительными сооружениями, к четырем годам лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком 2 года, при этом постановил взыскать с них 1,5 млн. грн. ущерба, нанесенного в результате строительства эллингов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«За незаконное распоряжение землей суд назначил бывшим чиновникам наказание, не связанное с лишением свободы», - сказано в пресс-релизе.

Прокуратура готовит апелляцию на приговор в связи «с неправильным применением закона и несоответствием назначенного наказания тяжести преступления», заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма в октябре 2010 года возбудила уголовное дело против тогдашнего мэра Гурзуфа В.ГАМАЛЯ по подозрению во внесении в документы заведомо ложной информации при передаче в аренду фирме двух участков якобы для хранения плавсредств, хотя фактически структура строила жилой комплекс.

Чиновник находился в розыске и был задержан в апреле 2011 года в Киеве. Центральный райсуд Симферополя принял решение об аресте В.ГАМАЛЯ. С землеустроителя взяли подписку о невыезде.

Экс-мэру и землеустроителю предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 статей 364 и 366 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением и служебный подлог, которые привели к тяжелым последствиям.