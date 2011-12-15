Через два года Польша сможет получать сжиженный газ из Катара.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ сказал на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«Мы газ импортируем из России, строим терминал сжиженного газа, где через два года уже будут первые поставки из Катара», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.

Он отметил, что газ очень важный источник энергии, когда стоит задача ограничить выбросы углекислого газа.

По его словам, 96% энергии в Польше генерируется из угля, однако переход на газ позволит вдвое снизить выбросы и улучшить экологию.

Р.СИКОРСКИЙ сообщил, что сланцевый газ может стать очень важным источником энергии, и он уже влияет на цену газа, даже несмотря на то, что в Европе его еще не добывают.

Он отметил, что в США 20% спроса удовлетворяется за счет сланцевого газа, и это значит, что его будут экспортировать и это повлияет на глобальные цены.

«Независимо от того, будет ли добывать Польша сланцевый газ или нет, на рынках газа мы начинаем иметь дело с новой ситуацией…Интересно, насколько можно сохранить эти очень высокие цены газа в той ситуации, когда его становится все больше», - сказал он. Р.СИКОРСКИЙ отметил, что Польша хотела бы покупать газ у разных поставщиков.

«Я думаю, что долгосрочный интерес России в том, чтобы ее воспринимали как солидного поставщика газа на европейский рынок по конкурентным ценам», - сказал он.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ отметил, что для устойчивости газовых поставок Россия реализует вместе европейскими партнерами проекты «Южный поток» и «Северный поток», а также договоренности с Беларусью по ее ГТС направлены на то, чтобы уйти от зависимости от транзитных стран.