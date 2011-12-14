Закарпатье просит отметить 75-летие Карпатской Украины на государственном уровне

Депутаты Закарпатского областного совета приняли обращение к Президенту Украины и Верховной Раде с просьбой отметить 75-летие Карпатской Украины на общегосударственном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении говорится, что 15 марта 2014 года исполнится 75 лет со дня провозглашения Карпатской Украины.

«Провозглашение Карпатской Украины, - отмечается в обращении, - было высшим проявлением воли украинского населения Закарпатья, засвидетельствовало его стремление к свободе, желанию жить государственной жизнью, еще раз продемонстрировало перед всем миром, что в Закарпатье живут украинцы, которые хотят иметь свою государственность вместе с братьями из Великой Украины. Это стремление они еще раз подтвердили осенью 1944 года на съезде Народных комитетов Закарпатской Украины, приняв манифест о воссоединении с Советской Украиной».

Как говорится в обращении, несмотря на кратковременное существование Карпатской Украины, это событие имело большое историческое значение не только в жизни закарпатских украинцев, но и всего украинского народа.

Депутаты Закарпатского облсовета отмечают, что общегосударственного внимания требуют меры по восстановлению и реконструкции мест и зданий, в которых проходили исторические события, связанные с провозглашением и вооруженной защитой Карпатской Украины. По их убеждению, следует активизировать научные исследования, изучение и объективное освещение этих событий, увековечить память их участников.

«Учитывая обращения граждан, органов местного самоуправления, общественных организаций, Закарпатский областной совет просит рассмотреть вопрос о праздновании 75-й годовщины провозглашения Карпатской Украины на общегосударственном уровне. Проект указа Президента Украины по этому вопросу прилагается», - говорится в обращении депутатов областного совета.