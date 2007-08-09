Телеканал Интер опровергает информацию о смене владельцев

Пресс-служба телеканала «Интер» опровергает информацию относительно изменений в структуре владельцев.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы “Интера”, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

“ООО "Украинский медиа-проект", которому принадлежит 61% акций АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (телевизионный канал "Интер"), заявляет о том, что информация относительно изменений в структуре владельцев канала, которая была распространена некоторыми СМИ, не отвечает действительности”, - отмечается в заявлении. На “Интере” отмечают, что 61% акций телеканала как и раньше принадлежат ООО "Украинский медиа-проект", единственным и окончательным владельцем которого является Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, 29 % - ОАО "Первый канал", 10% - ООО "Пегас Телевидения".

В пресс-службе отметили, что представитель акционера рассматривает появление информации об изменении владельцев "Интера" как элементе недобросовестной конкуренции относительно телеканала, а также как часть кампании, которая проводится с целью причинения вреда деловой репутации не только акционерам, но и АОЗТ "УНТК". В связи с этим ООО "Украинский медиа-проект" рекомендует воздержаться от дальнейшего распространения порочной информации относительно владельцев канала и намерены обратиться в суд за обжалованием информации, которая была распространена, а также возмещением ущерба.

ООО "Украинский медиа-проект" является владельцем 61% акций АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (телевизионный канал "Интер"), 90% ООО "КИНО-ТВ" (телеканал "Энтер Фильм"), 90% ООО "МУЗЫКА-ТВ" (телеканал "Энтер Музыка"). Кроме того, в холдинг входят телевизионные каналы К1, К2 и "Мегаспорт", а также другие медиа-активы.

Как сообщалось, некоторые СМИ распространили информацию согласно которой бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, который имеет 45% РосУкрЭнерго, завладел частью акций крупнейшего украинского телеканала «Интер». В частности отмечалось, что Д.ФИРТАШ, вместе с бизнесменом Виталием ГАЙДУКОМ выкупили 61 процент акций телеканала у Александра АБРАМОВА, который является владельцем Евраз Групп. За акции было заплачено 600 млн. долларов США.