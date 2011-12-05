Донецкий губернатор заявляет, что над городом до сих пор висит угроза теракта

В Донецке и сегодня потенциально существует угроза теракта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях не так давно произошли взрывы, возбуждены уголовные дела по фактам теракта, а в Донецке возбуждено уголовное дело по факту угрозы террористического акта.

Поэтому А.ШИШАЦКИЙ заявил, что «на сегодня не раскрыт реальный источник, и пока не раскрыт, уголовное дело не закрыто. Поэтому угроза потенциально существует и до настоящего момента».

Губернатор сообщил, что «органы внутренних дел и даже внутренние войска несут сегодня усиленную службу в Донецке».

В то же время он отметил, что в городе «в связи с этим, правда, участились обращения и неуравновешенных, и шутников по поводу закладки муляжей, взрывов». Поэтому А.ШИШАЦКИЙ подчеркнул: «Учитывая общую ситуацию, в еще большем напряжении сегодня находятся правоохранители».

На вопрос УНИАН, значит ли это то, что если не найдут источник, в Донецке будет все время существовать угроза теракта, ответил: «Я думаю, что найдут. В Макеевке же нашли. Я думаю, что и здесь должны найти, работы у нас ведутся».