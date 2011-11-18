Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл.
На проекты по энергоэффективности
Фонд Восточноевропейского партнерства готов выделить Украине 1,5 млрд. долл. для реализации проектов по энергоэффективности.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, ссылаясь на заявление председателя Госэнергоэффективности Николая ПАШКЕВИЧА.
«Доноры Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде готовы привлечь на повышение энергоэффективности украинской экономики около 1,5 миллиардов долларов США», – заявил Н.ПАШКЕВИЧ, комментируя результаты своего участия в заседании Ассамблеи вкладчиков Фонда, прошедшем на прошлой неделе в Лондоне.
По словам Н.ПАШКЕВИЧА, в рамках заседаний были утверждены первые 7 проектов финансирования для Украины. В частности, по модернизации системы центрального теплоснабжения (г. Тернополь), инвестиции в энергоэффективность предприятий централизованного отопления ТЭЦ в 10 украинских муниципалитетах среднего масштаба, модернизация системы центрального теплоснабжения (г. Житомир), модернизация ТЭЦ (г. Львов), модернизация систем водоснабжения и стоковых вод (г. Николаев), реконструкция системы центрального теплоснабжения (котельные по улицам Сошенко и Макарова) "Теплотрансервис" (г. Ривне), энергоэффективный проект (г. Запорожье).
«Общая стоимость гранта на проекты составляет 31 млн. евро. Первоочередными являются проекты по усовершенствованию систем коммунального отопления и проекты, которые дают быстрый эффект в отрасли энергосбережения», - отметил Н.ПАШКЕВИЧ. Он также подчеркнул, что во время заседания ФРГ, Канада и Литва выразили желание приобщиться к работе Фонда. США, в свою очередь, поинформировали о готовности предоставить первый транш в размере 1,5 млн. евро.