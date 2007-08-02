Государство закупит зерно по ”приемлемым ценам”

07:49, 02 августа 2007
Общество
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Объясняет вице-премьер-министр

Вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА заверяет, что у государства достаточно средств, чтобы закупить зерно в государственный резерв по приемлемым для производетелей ценам.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом он заявил в ходе селекторного совещания по вопросам формирования государственного продовольственного резерва и региональных ресурсов зерна из урожая 2007 года и по ситуации на рынке хлеба, муки и основных видов продовольствия.

“Правительство будет защищать отечественного сельхозтоваропроизводителя. У государства достаточно средств, чтобы закупить зерно в государственные ресурсы по приемлемым для производителей ценам. Ни один крестьянин ничего не потеряет на цене. А в следующем году поддержка агропромышленного комплекса со стороны государства будет вдвое больше», - сказал В.СЛАУТА.

Министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, участвовавший в селекторном совещании, сообщал, что на сегодняшний день “в 17 областях начата закупка (зерна в госрезерв), и товаропроизводители уже получили средства за поставленное зерно. Вместе с тем, 8 областей, а именно Днепропетровска, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская, Херсонская и Черновицкая вообще не закупили ни одной тонны зерна”.

Ю.МЕЛЬНИК положительно оценил работу областей по формированию региональных ресурсов зерна. “По нашим данным, на сегодняшний день региональные ресурсы сформированы в объеме около миллиона тонн”, - сказал он.

Председатель Госкомрезерва Виктор КИРИЧЕНКО подчеркнул, что сегодня отработана система закупки зерна в государственный материальный резерв Украины и что об этом необходимо информировать сельхозтоваропроизводителя. “Закупка зерна осуществляется через товарные биржи. На протяжении одних суток заключается договор. И как только в Госрезерв поступает приемный акт по форме № Р-16, оплата осуществляется максимум, на протяжении суток”, - сказал он.

В.КИРИЧЕНКО отметил, что все предприятия Госрезерва готовы к приемке зерна и работают. Причем, в вопросе закладки зерна Госрезерв надеется на конструктивное сотрудничество с облгосадминистрациями.

Вместе с тем, В.КИРИЧЕНКО отметил, что в ряде областей – Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой – закладка зерна в государственный продовольственный резерв идет очень медленно.

Оценивая роботу ГАК “Хлеб Украины”, Ю.МЕЛЬНИК отметил необходимость усовершенствования механизма поставки муки, за которую уже оплачены средства, хлебопекарским комбинатам.

 

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