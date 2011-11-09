Книжный магазин «Сяйво книги» открыли со скандалом и оркестром

В Киеве открыли книжный магазин «Сяйво книги», который станет первым магазином книжной муниципальной сети.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии приняли участие председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ и представители гуманитарного совета при КГГА.

«Сегодня мы восстановили справедливость, которая заключается в том, что этот магазин, который, честно говоря, был украден у киевлян, мы возвращаем в собственность нашего города», - сказал А.ПОПОВ.

В это время на ул. Красноармейской представители трудового коллектива бывшего книжного магазина «Сяйво» проводили акцию протеста против открытия нового книжного магазина, выкрикивая: «Банду долой!».

Председатель КГГА назвал это «провокацией частных интересов». «Этого больше не будет, мы цивилизованное общество и мы будем вести себя так, чтобы защищать интересы киевлян», - подчеркнул А.ПОПОВ.

Сразу после этих слов к председателю КГГА обратился адвокат ООО «Книгарня «Сяйво» Олег КОРОЛЬ, который заявил А.ПОПОВУ, что его обманули чиновники, поскольку по закону, право аренды этого помещения остается за трудовым коллективом предыдущего магазина.

В свою очередь, А.ПОПОВ предложил сначала провести официальную церемонию открытия, а затем ответить на все вопросы. Между тем, О.КОРОЛЬ продолжал настаивать на незаконности лишения рабочих мест предыдущего трудового коллектива.

После небольшого диалога с О.КОРОЛЕМ председатель КГГА разрезал красную ленту. «Это 150-я лента за этот год, пока я возглавляю администрацию. Но эта лента самая приятная. Мы очень много за это боролись», - резюмировал А.ПОПОВ.

Работников бывшего книжного магазина «Сяйво» не допустили в помещение нового магазина, и они остаются на улице.

Официальную церемонию открытия нового книжного магазина сопровождал киевский муниципальный духовой оркестр.