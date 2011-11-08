За курсовую, скачанную из интернета, будут выгонять из института

После общественного обсуждения и полугодичной доработки законопроект «О высшем образовании» снова претерпел ряд изменений, пишет издание «Коммерсант-Украина» (№182 от 07.11.2011 г.).

В частности, в нем появилось понятие "плагиат" - "воспроизведение в письменном виде чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном носителе, под своим именем без ссылки на автора". Установление фактов плагиата, согласно документу, может стать поводом для отчисления студента из вуза, таким же, как задолженность за обучение или неуспеваемость. При этом механизма контроля аутентичности студенческих работ законопроект не содержит.