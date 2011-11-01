В Чернигове сгорело 100 тонн туалетной бумаги

В Чернигове в течение часа продолжалась ликвидация пожара на складе, где хранилось 100 тонн туалетной бумаги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Черниговской области, сегодня утром работники частного предприятия, производящего туалетную бумагу, електросварочным аппаратом были отрезаны металлические конструкции на крыше здания склада готовой продукции.

Раскаленные искры попали в помещение и вызвали пожар. Мужчины пытались потушить пожар огнетушителями, однако огонь быстро начал распространяться, и им пришлось вызвать спасателей. Всего в складском помещении хранилось около 100 тонн продукции и бумаги в рулонах.

На место пожара прибыли 5 отделений пожарно-спасательных подразделений Чернигова, мобильная оперативная группа УМЧС в области.

Ликвидация осложнялось отсутствием на территории предприятия исправных водоисточников. Спасателям приходилось ездить за 500 м к ближайшему пожарному гидранту городской водосети, чтобы заправлять автомобили.

Огнем уничтожена крыша здания, готовая продукция и бумага в рулонах. Убытки, причиненные предприятию, устанавливаются.