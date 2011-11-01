Янукович поддержал танцевальные гастроли в Турции
01:50, 01 ноября 2011Общество
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С целью сотрудничества и интенграции
Гастроли Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского в Турецкой Республике состоятся при поддержке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, поддержка оказана "с целью популяризации украинской культуры в мире, углубления сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, интеграции хореографического искусства Украины в мировое культурное пространство".
Гастроли ансамбля состоятся в Турции в ноябре – декабре 2011 года.
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