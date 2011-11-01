Янукович поддержал танцевальные гастроли в Турции

Гастроли Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского в Турецкой Республике состоятся при поддержке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, поддержка оказана "с целью популяризации украинской культуры в мире, углубления сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, интеграции хореографического искусства Украины в мировое культурное пространство".

Гастроли ансамбля состоятся в Турции в ноябре – декабре 2011 года.