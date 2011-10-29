Луганчане выберут лучшую Екатерину II из тридцати проектов

Существует уже более 30 проектов памятника Екатерине ІІ в Луганске, которые будут вынесены на всенародное обсуждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе онлайн-конференции Cxid.info сообщил депутат Луганского областного совета, председатель инициативной группы по созданию памятника Екатерине ІІ Арсен КЛИНЧАЕВ.

«Это будет народное обсуждение: все проекты будут выставлены в центре города и люди сами будут ходить и выбирать, какой из них им больше всего понравится. На какой из памятников они покажут, тот мы и установим», - сказал он.

По мнению А.КЛИНЧАЕВА, памятник должен быть таким, чтобы «чувствовалось величие».

Он считает, что памятник Екатерине ІІ должен быть установлен за счет добровольных пожертвований луганчан. «Я знаю как минимум 2 десятка богатых людей Луганской области, которые готовы выделить средства на установку этого памятника. Самое главное - это будут не государственные и не бюджетные средства», - подчеркнул глава инициативной группы.

По его словам, примерная стоимость памятника еще неизвестна, и все будет зависеть от того, какой макет выберут.

А.КЛИНЧАЕВ также пообещал, что он сам и организация «Молодая гвардия», которую он возглавляет, приложат максимум усилий, чтобы памятник был установлен.