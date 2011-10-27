В Одессе подорожали троллейбусы и сделали платным фуникулер

В Одессе стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 1 ноября составит 1 грн. 50 коп. - на 25 коп. больше, чем в текущем месяце.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня Одесский горисполком, согласившись с обоснованием директора коммунального предприятия «Одессгорэлектротранс» Дмитрия ПОЛУНИНА, что повышение стоимости проезда улучшит финансовое состояние этого предприятия, терпящего убытки от пассажироперевозок.

«Чтобы покрыть себестоимость оказываемых услуг, - отметил Д.ПОЛУНИН, - билет за проезд должен стоит значительно дороже – до 5 грн.».

Кроме того, решением горисполкома с 1 ноября введена 2-гривневая оплата за проезд в фуникулере, курсирующем вдоль знаменитой Потемкинской лестницы. До сих пор проезд был бесплатным.

Как сообщалось, с 1 июля текущего года решением горисполкома цена за проезд в городском электротранспорте Одессы была повышена с 1 грн. до 1 грн. 25 коп.