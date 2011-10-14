Нигерийские пираты отпустили 3 украинских моряков
19:30, 14 октября 2011Общество
1132
Из пиратского плена сегодня освобождено судно “Cape Bird”, в составе экипажа которого трое украинцев.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Гамбурге.
Судно “Cape Bird” (менеджер – компания „Colambia Shipmanagment”, Германия) было захвачено нигерийскими пиратами 8 октября.
По информации консульского учреждения, все члены экипажа судна, в том числе 3 граждан Украины, находятся в «хорошем состоянии».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter