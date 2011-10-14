Нигерийские пираты отпустили 3 украинских моряков

Из пиратского плена сегодня освобождено судно “Cape Bird”, в составе экипажа которого трое украинцев.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ со ссылкой на сообщение Генерального консульства Украины в Гамбурге.

Судно “Cape Bird” (менеджер – компания „Colambia Shipmanagment”, Германия) было захвачено нигерийскими пиратами 8 октября.

По информации консульского учреждения, все члены экипажа судна, в том числе 3 граждан Украины, находятся в «хорошем состоянии».