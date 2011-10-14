Украинские собаки лучше всех ищут наркотики

Украина признана страной с наиболее высоким уровнем подготовки кинологов пограничной службы в СНГ.

Как сообщил УНИАН начальник кинологического отдела Департамента охраны государственной границы Пограничной службы Украины Николай ВДОВЕНКО, Международный чемпионат кинологов подошел 11 октября на базе Кинологического центра в с. Великие Мосты Львовской области. В нем приняли участие 5 команд – из Украины, России, Беларуси, Казахстана и Туркменистана.

Во время чемпионата собаки искали героин, кокаин, гашиш и марихуану - наркотические вещества, наиболее часто встречающийся при обысках на границе.

В качестве судей на чемпионате выступали представители кинологической службы Пограничных войск Украины, но для оценивания работы украинской команды привлекались представители погранслужб других стран СНГ.

Как отметил начальник отдела координационной службы Совета командующих пограничными войсками Евгений ЛОПАТАЕВ, «в деле обнаружения наркотиков никакое, даже самое современное оборудование, не сравнится с возможностями уникального собачьего нюха. Конечно, к этому стоит добавить опыт и интуицию инструктора или вожатого». Он отметил, что судейство было очень суровым – «баллы снимались за повторные команды и даже за неправильное обозначение собакой выполненного действия. Например, она обнаружила наркотик и, вместо того, чтобы подать голос, села или начала царапать пол».

В результате, первое место по праву досталось украинским кинологам и 4-летней немецкой овчарке Сандре, которая продемонстрировала самые лучшие навыки в обнаружении наркотиков. Второе место заняла команда Беларуси, третье место досталось команде пограничной службы Казахстана, четвертое – Российской Федерации, пятое – пограничным кинологам Туркменистана.

Как отметил Н.ВДОВЕНКО, Международный чемпионат кинологов - «это прекрасная возможность познакомиться с тактикой кинологов из других стран, сравнить ее с нашей тактикой и понять, каковы в подготовке наших кинологов слабые и сильные места». По его словам, хоть украинская команда и была признана лучшей, необходимо взять на вооружение тактику белорусских кинологов, в частности - их подход к досмотру транспортных средств. «Их собаки обследуют абсолютно все места автомобиля, они очень послушные и правильно действуют в случае обнаружения наркотических веществ», - пояснил Н.ВДОВЕНКО. Он также добавил, что очень важным с точки зрения обмена опытом, стало участие в чемпионате команды Туркменистана, поскольку это одна из тех азиатских стран, где берет свое начало наркотрафик. «Кинологи этих стран имеют особые навыки в обнаружении наркотиков, и нам было важно перенять этот опыт», - сказал Н.ВДОВЕНКО. При этом он отметил, что единственной причиной, по которой команда Туркменистана заняла последнее место, были сложности с акклиматизацией собак ввиду длительного перелета. «Команде стоило бы обратить более пристальное внимание на усложнение работы из-за смены климатических условий», - отметил начальник кинологического отдела Департамента охраны государственной границы.

Отвечая на вопрос, какая порода собак лучше всего проявляет себя в деле обнаружения наркотиков, начальник Кинологического центра в с. Великие Мосты Владимир РУПИНЕЦ отметил, что порода никак не влияет на эффективность обнаружения собакой нарковеществ. «Не имеет значения, это немецкая овчарка, кокер-спаниель или лабрадор. Главное – физические характеристики собаки и ее характер. К примеру, прекрасные служебные собаки получаются из собак–холериков, и никогда - из сангвиников. Важный момент – чем собака питается. Поэтому еще с 2008 года собаки украинской пограничной службы питаются исключительно кормами ТМ «Клуб 4 лапы». Эта же ТМ, которая, к слову является единственным отечественным премиальным кормом для собак, стала и партнером нашего сегодняшнего мероприятия», - пояснил В.РУПИНЕЦ.

По словам коммерческого директора ООО «Кормотех» Александра МАРЧЕНКО, принадлежащая им ТМ «Клуб 4 лапы» еще в 2006 году взяла курс на поддержку развития отечественной кинологии и на это выделяется ежегодно около 10% ее оборота.

Международный чемпионат кинологов пограничных служб проводится во второй раз. Первый состоялся в 2009 году в белорусском городе Сморонь. В 2013 году планируется провести третий чемпионат на базе погранслужбы Российской Федерации.