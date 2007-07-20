Количество пострадавших в львовских больницах растет: уже 164

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня на лечении находятся 164 человека, которые пострадали в результате аварии на железной дороге во Львовской области, из них 34 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в населенных пунктах, расположенных на близкой к месту аварии территории, продолжаются профилактические осмотры жителей и подворные обходы специалистов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 9 медицинских бригад первой готовности (31 специалист), 3 общепрофильные бригады (9 специалистов), 4 специализированные (16 специалистов) - анестезиолого-реанимационная, комбустиологичная и 2 фельдшерские (6 медиков).