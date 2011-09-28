Янукович поздравил евреев с Новым годом

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил евреев Украины с праздником Рош-Ха-Шана - иудейского Нового 5772 года.

Как отметил глава государства в своем поздравлении, которое размещено на его сайте, «издавна этот праздник был и сегодня остается для еврейской общины неисчерпаемым источником радости, торжества и надежды, праздником укрепления веры».

В.ЯНУКОВИЧ пожелал евреям здоровья, мира и благополучия.

Как сообщалось, в этом году иудейский новый год - Рош-Ха-Шана отмечается 28-29 сентября - через 163 дня после Песаха. Рош-Ха-Шана знаменует начало десяти дней, которые принято посвящать молитвам и размышлениям – так называемые Дни Трепета. Завершает этот период главный иудейский праздник Йом-Киппур, День Искупления.