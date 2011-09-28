Янукович хочет резиденцию в замке на Львовщине

Власти рассматривают возможность создания правительственной резиденции в Подгорецком замке во Львовской области.

Об этом сообщил сегодня журналистам глава Львовской областной государственной администрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, сообщается на сайте ОГА.

По словам губернатора, соответствующее поручение Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал Кабинету министров.

«Надеемся, что это позволит профинансировать реставрационные работы в замке», - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.

Он также отметил важность возобновления постоялого двора в Подгорецком замке.

В свою очередь директор Львовской галереи искусств Борис ВОЗНИЦКИЙ добавил, что замки Львовской области ежедневно посещают 4-5 тыс. человек, в том числе постоянно растет интерес иностранцев.