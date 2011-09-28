Азаров озвучил топ-список безработных

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает недопустимым дисбаланс на рынке труда от большого количества юристов и экономистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Трансформации нашего общества во время независимости привели к серьезным искажениям. Юристов и маркетологов у нас больше, чем токарей и электросварщиков. Бухгалтер и менеджер получают зарплату большую, нежели шахтер и металлург. Все профессии важные и нужные, но не может так дальше развиваться экономика», - сказал глава правительства.

В частности, он привел пример, что в прошлом году были выпущены 94 тыс. магистров. Из них 28 тыс. экономистов, свыше 8 тыс. – менеджеров, 8 тыс. – юристов, 1,5 тыс. – международников.

«Вместе это почти половина магистров», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что по таким направлениям, как биотехнология, было выпущено только 120 магистров, фармация – 182, электроника – 324, приборы – 156, легкая промышленность – 147.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что профессионально-технические учебные заведения в 2010 году выпустили втрое меньше специалистов, нежели вузы.

«Все это очень серьезные перекосы, которые фактически тормозят модернизацию экономики. В то же время знаете какой топ-список безработных? Бухгалтер, экономист, специалист государственной службы, менеджер по сбыту, главный бухгалтер, директор, секретарь-референт», - сказал премьер-министр.