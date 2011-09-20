Медицина по взяткам обогнала милицию (опрос)

Более 80% украинцев считают, что за два последние года уровень коррупции в Украине не уменьшился.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Европейской исследовательской ассоциацией.

Согласно опросу, всего 5% респондентов признали, что уровень коррупции в Украине в 2011 году уменьшился по сравнению с 2009-м. В то же время более 41% считают, что он вырос, а 39% убеждены, что не изменился.

«Однако доля граждан, которые засвидетельствовали собственный опыт столкновения с разного рода коррупционными ситуациями, снизилась с 62,5% в 2009 году до 60,1% в 2011», – уточнила руководитель экспертного совета Европейской исследовательской организации Светлана ГОРНАЯ.

Что касается наиболее коррумпированных институтов, то свыше 64% респондентов считают, что больше всего ею поражена ГАИ, около 60% назвали судебную систему и столько же – сферу получения медицинских услуг. Четвертое место занимает милиция (не включая ГАИ), распространение коррупции в которой признали чуть более 59% опрошенных.

«Стоит подчеркнуть, что в 2011 году система здравоохранения по восприятию коррупции догнала судебную систему и милицию, которая раньше единолично занимала третью ступеньку этого антирейтинга», - отметила С.ГОРНАЯ.

Также исследование показало увеличение случаев вымогательства взятки. Если в 2009 году с этим столкнулось чуть больше 22% тех, кто был втянут в коррупционные действия, то в этом году таких было уже почти 26%. Тенденцию к увеличению имеет и использование личных связей, с чем столкнулись 15,3% в 2011 году против 13,7% в 2009. Стабильной остается лишь ситуация с добровольными взятками, в которых признались 10% опрошенных и в 2009 и в 2011 году.

Несколько снизилась по сравнению с позапрошлым годом доля граждан, готовых противостоять коррупции, которая в настоящее время составляет 34% (в 2009 – 36%). «Однако только 4% жертв коррупции признались, что пытались защитить свои права перед чиновником. Основной причиной необжалования действий должностного лица остается уверенность, что такая попытка все равно будет напрасной», – прокомментировала С.ГОРНАЯ.

Тем не менее, важным изменением последних двух лет является рост доли тех, кто не согласен оправдывать коррупционные действия для самого себя, даже если это облегчило бы решение собственных проблем. «По сравнению с почти 40% в 2009 году, в настоящее время таких граждан Украины в целом стало чуть более 41%», – сообщила эксперт.

«Общая тенденция 2011 года в коррупционной практике в Украине является такой: одновременно с постоянно возрастающим представлением о распространенности коррупции в различных сферах наблюдается определенное углубление коррупции – она проявляется во все большем количестве сфер человеческой жизни», – сказала заместитель директора Киевского городского центра социологии Виктория ЗАХОЖА.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии в сотрудничестве с Европейской исследовательской организацией в марте-апреле 2011 года во всех областях Украины и АР Крым методом личного интервью. Выборка является репрезентативной для взрослого населения (в возрасте от 18 лет) Украины и составляет 10 тыс. 639 чел. Вероятная погрешность +-1%.