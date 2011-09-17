Киевский зоопарк покупает продукты по таким ценам, что армия отдыхает

Закупочные цены, заложенные Киевским зоопарком в плане закупок кормов на 2011 год на ряд продуктов, перекрывают даже ценовую заоблачность продуктов, скандально поставлявшихся в украинскую армию.

В частности, яйца куриные (28 123 штуки на год) закупаются из расчета 18 грн за десяток, обычная морковь (почти 79 тонн) — по 7,98 грн за кг, морковь-прорывка (почти 25 тонн) — по 16,0 грн за кг. И это при том, что в Интернете сегодня полно коммерческих предложений «продам морковь» по цене от одной до двух гривен за кг. Мед закупается зоопарком по 70 грн за кг, яблоки (25,5 тонн) — 15 грн за кг, масло оливковое — 184 грн за литр. И это далеко не полный список закупаемых продуктов.

Нынешний директор зоопарка Алексей Толстоухов объяснил ZN.UA это ценообразование тем, что именно такие цены ему «спускают сверху» — из управления статистики. Правда, цену на желуди (сено, солому или веточный корм) управление статистики не дает. Поэтому возникновение цены 10 грн за кг желудей при потребности почти двух тонн плодов дуба зоопарковское руководство объяснить не смогло. Выйдя из ситуации информацией о том, что в 2011 году этот столь полезный для животных продукт закупать вообще не будут.

А зря. Во-первых, (если правильно пользоваться Интернетом), желуди несложно найти по 3–5 грн за кг. Во-вторых, можно пойти по пути Харьковского зоопарка, где посетителям предлагается альтернатива входному билету в виде пяти килограммов фруктов, овощей или тех же желудей. Не говоря уже о том, что при желании столичный зоопарк мог хотя бы попытаться инициировать перед городским руководством рассмотрение вопроса о предоставлении ему права закупать продукты без посредников, которые обходятся слишком дорого. И начал бы закупки, скажем, на том же овощном оптовом рынке.

Хотя при желании путей экономии средств, которых не хватает ни на интернет-сайт, ни на то же видеонаблюдение, можно найти не только в кормах или охране. А и в ответе на вопрос, для чего зоопарку нужны, скажем, заведующий юридическим отделом и два ведущих юрисконсульта, которые делят между собой еще одну ставку. Или заместитель генерального директора по экономическим вопросам, курирующая сектор планирования и экономического анализа, где ведущий экономист совмещает должность со ставкой просто экономиста. Не говоря уже о бухгалтерии, боевому составу которой может позавидовать приличное производство. Пять ведущих бухгалтеров. Один просто бухгалтер. Один заместитель главного бухгалтера, и т.д.

Отдельная песня в аппарате зоопарка — это ветеринарная служба. Ставок в общей сложности десять. Среди них две ставки патологоанатома, одна — таксидермиста, пять врачебных, одна санитарская и одна фельдшерская. Одно из ноу-хау состоит в том, что два ветеринарных врача работают у себя же фельдшерами, совмещая, на первый взгляд, не очень совместимые должности.

Но фишка столичной зоопарковской ветеринарии все же не в этом: несмотря на то, что немалая доля ответственности за массовую гибель животных в период руководства Светланы Берзиной лежит именно на врачах, никто из них ни за что пока не ответил. И, судя по всему, ответ держать не собирается. Хотя нарекания к ветслужбе в целом и к ее руководителю доктору Марунчину в частности, со стороны сотрудников зоопарка никуда не делись.