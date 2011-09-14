Эксперт: туркменский газ выгоден только без российской ГТС

Поставки туркменского газа станут для Украины действительно выгодными только в том случае, если его прокачка будет осуществляться по альтернативному российской газотранспортной системе газопроводу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ, комментируя переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с его туркменским коллегой Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВЫМ, проходившие 12-13 сентября в Ашхабаде.

По словам эксперта, на сегодняшний день единственным вариантом прокачки туркменского газа в Украину является российская газотранспортная система. «Однако российская сторона, как и ранее, не заинтересована в транзите туркменского газа через свою трубу, а исключительно (заинтересована) в его закупке напрямую у Туркменистана с дальнейшей перепродажей в Европу, в том числе и в Украину. Понятно, что цену газа в таком случае будет устанавливать Россия, и она вряд ли будет для Украины ниже нынешней», - отметил эксперт.

Единственным, по его мнению, компромиссным вариантом в этом случае может стать миксирование туркменского и российского газа в российской ГТС, что теоретически может несколько снизить цену газа для Украины. «По такой схеме Украина уже работала с «Газпромом». Однако тут следует опасаться возникновения посреднических структур типа «РосУкрЭнерго», которые будут паразитировать на украинском газовом рынке», - предположил А.НАРБУТ.

В этой связи он считает единственно выгодным для Украины вариантом прокачку газа через альтернативные российской ГТС маршруты.

«Туркменистан уже начал строительство газопровода «Восток-Запад», который свяжет крупнейшее туркменское месторождение природного газа с побережьем Каспийского моря (строительство газопровода планируется завершить в 2015 году - УНИАН). Потенциал этого проекта действительно велик, но он реализуется только в том случае, если будет проложен газопровод по дну Каспийского моря с дальнейшим его присоединением либо к газопроводу Баку-Джейхан, либо к отдельному газопроводу, который пройдет по территории Азербайджана, Грузии, а затем по дну Черного моря до побережья Украины. Интерес к подобным проектам есть и в Евросоюзе, который может стать инвестором строительства газопровода, соединяющего туркменские месторождения со странами ЕС», - сказал А.НАРБУТ.

Однако, по его словам, строительство такого газопровода займет достаточно много времени и вряд ли поможет Украине в ее нынешних переговорах по газу с Россией.

Как сообщалось в СМИ со ссылкой на источник в украинской делегации, находящейся в Туркменистане, президент Туркменистана выразил готовность продавать Украине газ по 200 долл. за тыс. куб. м, но реализовать это будет можно не ранее 2015 года.

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