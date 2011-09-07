Захват «Эпицентра» продолжается уже около 12 часов

Уже около 12 часов продолжается выемка документов в офисе торговой сети «Эпицентр» в Киеве.

Как сообщил УНИАН представитель строительного гипермаркета, за это время представители силовых структур отпустили лишь нескольких сотрудников офиса.

"Они раздражены, общаться не хотят, с ними обращались довольно жестко", - сказал собеседник.

Представитель компании также отметил, что сейчас обыск и выемка документов в офисе продолжаются, и предположил, что это может затянуться до полуночи.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители "Эпицентра" заявили, что силовики в масках захватили офис компании в Киеве и проводят выемку документов.

В частности, представитель строительного гипермаркета сообщил: «На Братиславской, 11 люди в масках из спецподразделения взломали двери в двух офисах, избили охранников, положили их на пол, ворвались в офисы и проводят обыски и выемки».

На вопрос, какую структуру представляют силовики, собеседник агентства ответил: «Вроде СБУ. 99% - что «Альфа». В то же время он сообщил, что на черной форме силовиков «ничего не написано».