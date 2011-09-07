В «Эпицентре» заявляют, что у них «маски-шоу»

Представители торговой сети «Эпицентр» заявляют, что силовики в масках захватили офис компании в Киеве и производят выемку документов.

В частности, представитель строительного гипермаркета сообщил УНИАН: «На Братиславской, 11 люди в масках из спецподразделения взломали двери в двух офисах, побили охранников, положили их на пол, ворвались в офис и проводят обыски и выемки».

На вопрос, какую структуру представляют силовики, собеседник агентства ответил: «Вроде бы СБУ. 99% - что «Альфа». В то же время он сказал, что на черной форме силовиков «ничего не написано».

«Они полностью захватили центральный офис, в котором работают около 150 человек, никого не впускают и не выпускают, позабирали мобильные телефоны. В 8.50 где-то по 20 человек зашло с центрального и тыльного входа. Также человек 20 взломали двери, которые были под охраной, и вошли во второй офис на улице Петра Запорожца. Туда приехала охрана МВД и сейчас они разбираются. А вообще ходят по кабинетам и все забирают, ведут себя дерзко, вызывающе».

В то же время, по словам собеседника агентства, руководства компании на месте событий нет, сам строительный гипермаркет продолжает работать.

В пресс-центре СБУ на данный момент УНИАН не смогли предоставить информацию, проводятся ли подразделениями спецслужбы какие-либо действия по указанным адресам.