Депутат: "Беркут" сносил палатки противозаконно

Народный депутат Украины Юрий ОДАРЧЕНКО (фракция «БЮТ-Батьківщина») заявляет о законности установки палаток на Крещатике и неправомерности действий спецподразделения «Беркут» в отношении участников акции протеста против криминального преследования экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом Ю.ОДАРЧЕНКО заявил в комментарии УНИАН, оценивая инцидент, который произошел на противоположной от Печерского районного суда Киева стороне Крещатика, в частности, снос палаток и арест 8 участников акции.

«Ни одно решение суда о запрещении установки палаток не было предъявлено, и такого решения не существует», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Депутат отметил, что городская и областная организации партии «Батьківщина» обратились в Киевскую горгосадминистрацию с заявками о проведении пикета, и эти заявки имеют входящие номера №38-189 от 1 сентября и №38-314 от 2 сентября, соответственно.

Кроме того, Блок социального партнерства также зарегистрировал в КГГА 6 августа свою заявку о проведении бессрочной акции.

«Проведение этих акций не было обжаловано в судах, поэтому никакого запрещения на их проведение нет», - подчеркнул он.

Ю.ОДАРЧЕНКО сообщил, что около 400 бойцов спецподразделения «Беркут» методически уничтожали палатки. «Люди были зажаты в кольцо, они были избиты, а некоторых задержали», - добавил депутат.

По его словам, все задержанные, среди которых есть и депутаты местных и областных советов, сейчас находятся в Шевченковском РУВД города Киева.