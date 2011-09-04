Чтобы добывать нефть и газ, нужно создать прозрачную компанию

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что решение о реформировании НАК «Нафтогаз Украины» с целью создания эффективно работающих в газовой сфере компаний готовилось в течение года.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Это решение, оно продуманное, глубокое. Мы к нему готовились год», - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что реформированием НАК «Нафтогаз Украины» планируется создать «эффективно действующий стимул» добычи газа и нефти, их транспортировки и распределения.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для добычи нефти и газа правительство будет выделять из бюджета достаточно большие средства, однако основные надежды на развитие этой сферы возлагаются на инвесторов.

«Совершенно очевидно, что добыча нефти и газа требует колоссальных затрат. Конечно, мы будем выделять значительные средства из бюджета, но все таки основной упор заключается в том, чтоб привлечь инвестора», - отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для привлечения инвесторов необходимо создать «прозрачную, действующую по законам рынка, действующую по понятным и прозрачным правилам компанию».

Также премьер высказал надежду на интерес инвесторов к проектам по добыче газа в Украине.

«А есть что нам предложить инвесторам? Конечно есть. Разведанные запасы газа в Украине составляют более 1 триллиона кубометров. Это только разведанные. Кроме того, мы располагаем примерно 11 триллионами (кубометров – УНИАН) запаса газа, которые находятся на тех площадях, которые требуется разведать», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ до 1 октября 2011 года обеспечить подготовку и подать на рассмотрение Управляющего совета Комитета по экономическим реформам проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

2 сентября Н.АЗАРОВ сообщил журналистам, что «Нафтогаз Украины» после реорганизации прекратит свое существование: «Появятся новые субъекты, а «Нафтогаз» как субъект хозяйствования прекратит свое существование. Будет ликвидационный период, и через определенное время после соблюдения всех необходимых формальностей будут действовать на этом рынке абсолютно другие новые компании, и естественно, из-за этого все соглашения, которые существуют на сегодняшний момент, должны быть пересмотрены», - сказал он.