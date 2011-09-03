Попов: опасная новостройка над метро не так уж и опасна

Музей истории Киева откроет свои двери для киевлян и гостей столицы в мае 2012 года - ко Дню города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил председатель КГГА Александр ПОПОВ во время осмотра помещения на ул. Богдана Хмельницкого, 7.

В частности, он отметил, что в ходе сложных переговоров застройщик принял решение продать помещение и земельный участок двум меценатам, которые, в свою очередь, заявили о решении подарить это здание киевлянам для размещения в нем экспозиции Музея истории Киева.

«Сегодня я приехал, чтобы осмотреть объект и отдать распоряжение о перепланировке внутреннего пространства здания в соответствии с требованиями музея», - объяснил А.ПОПОВ.

Он отметил, что все здание площадью 3800 кв. м будет предоставлено для нужд музея и заверил, что площадь помещения равнозначна той, на которой была размещена экспозиция в Кловском дворце.

Что касается финансирования завершения строительства, то сейчас специалисты должны выполнить соответствующие расчеты. А.ПОПОВ выразил надежду, что меценаты приобщатся и профинансируют завершение строительства, также в планах горадминистрации заложить в бюджет 2012 года определенную сумму денег.

«Музей должен открыть свои двери для посетителей к Евро-2012, чтобы гости города смогли ознакомиться с историей Киева», – сказал председатель КГГА.

Также А.ПОПОВ сообщил, что была проведена дополнительная экспертиза относительно влияния этого дома на грунт, метро и прилегающие дома, которая показала, что сооружение не несет никаких угроз.

Глава горадминистрации отметил, что вопросы людей, которые проживают в соседнем доме, будут решаться "в индивидуальном порядке". (Ранее мэр сообщил, что жильцы соседнего дома при желании смогут обменять свои квартиры на другие районы города).

Как сообщал УНИАН, Музей истории Киева выселили из Кловского дворца 5 лет назад. При этом новое помещение власть до сих пор не предоставила музею.

29 августа, после заявления КГГА о намерении разместить Музей истории Киева в скандальной новостройке возле станции метро “Театральная”, председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ выступил с критикой такого решения.

А.БРИГИНЕЦ отмечает, что созданная по указанию премьер-министра Николая АЗАРОВА комиссия признала здание на ул. Б.Хмельницкого, 7, потенциально высокоопасным, отметила отсутствие согласования проекта с органами культурного наследия, выявила множество нарушений норм строительства и предложила демонтировать это здание с восстановлением сквера и комплексным благоустройством территории за средства застройщика.

"Безусловно, Александр ПОПОВ знает о высокой опасности сооружения, ведь он лично подписывал письмо на имя Н.АЗАРОВА, в котором об этом говорилось”, - прокомментировал депутат.