Попов хочет сохранить скандальную новостройку над станцией метро

Музей истории Киева будет размещен в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7, неподалёку от станции метро «Театральная», против строительства которой несколько лет выступают киевляне.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ договорился с инвестором о бесплатной передаче здания по улице Богдана Хмельницкого, 7 в собственность киевлян.

«К сожалению, вопрос размещения экспозиции Музея истории Киева возник очень давно, но та работа, которую я провел со своими коллегами, дает нам сегодня перспективы решения этого вопроса. А именно - размещение Музея истории Киева в доме по улице Богдана Хмельницкого, 7», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, информация, которую распространяют некоторые депутаты о расположении экспозиции и фондов Музея истории Киева в Четвертой башне Киевской крепости, не соответствует действительности.

«Несколько месяцев назад я имел разговор с директором музея о возможном размещении экспозиции в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7, и лишь заручившись его поддержкой, начал переговоры с инвестором», – заверяет председатель КГГА.

Кроме того, А.ПОПОВ отметил, что готов рассмотреть предложения людей, живущих в соседнем доме, и для кого соседство со зданием по улице Богдана Хмельницкого, 7 создает определенный дискомфорт, об обмене их помещений на квартиры в других районах города.

«Таким образом, мы могли бы учесть и интересы общины города, и тех, кто проживает в соседнем доме», – сказал руководитель горгосадминистрации.

Также он отметил, что поскольку в здании по улице Богдана Хмельницкого, 7 будут размещены не торговые ряды, а музейные экспонаты, – это существенно уменьшит нагрузку на подземную инфраструктуру, чего так боялись киевляне.

Как сообщал УНИАН, уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра по улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТОЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство по улице Б.Хмельницкого возле станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.

*** 5 лет назад Музей истории Киева выселили из Кловского дворца, а новое помещение власть до сих пор не предоставила.