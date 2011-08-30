Бригинец: киевляне не знают, в какую из версий правды верить

Председатель Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обеспокоен решением городской власти разместить Музей истории Киева в потенциально опасной новостройке возле метро “Театральная”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

А.БРИГИНЕЦ отмечает, что созданная по указанию премьер-министра Николая АЗАРОВА комиссия по осуществлению всесторонней проверки соответствия сооружения скандальных объектов в Киеве признала здание на ул. Б.Хмельницкого, 7, потенциально высокоопасным.

Также комиссия отметила отсутствие согласования проекта с органами культурного наследия, выявила множество нарушений норм строительства и предложила демонтировать это здание с восстановлением сквера и комплексным благоустройством территории за средства застройщика.

«Безусловно, Александр ПОПОВ знает о высокой опасности сооружения, ведь он лично подписывал письмо на имя Н.АЗАРОВА, в котором об этом говорилось. Что его заставило объявить переселение в это сооружение музея, который и в самом деле нуждается в помещении, не знаю. Возможно, необдуманное желание сделать хорошее дело”, - прокомментировал депутат.

Кроме того, А.БРИГИНЕЦ утверждает, что принятие решения о переселении Музея истории Киева в скандальную застройку выходит за рамки полномочий председателя КГГА.

«Печальнее всего то, что киевляне не знают, в какую из версий правды верить. С одной стороны А.ПОПОВ на протяжении последних месяцев заявлял, что, как и решила комиссия, скандальная застройка на Театральной будет демонтирована. С другой стороны, как оказалось, А.ПОПОВ все это время вел переговоры с застройщиком о том, чтобы сохранить это здание», - удивлен А.БРИГИНЕЦ.

Как утверждает депутат, на последней сессии Киевсовета 14 июля 2011 года при обсуждении вопроса предоставления помещения Музею истории Киева, который находится без помещения с 2004 года, сразу трое депутатов из провластной коалиции (Виктор ГРИНЮК, Владимир ДЕЙНЕГА и Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО) заявили, что председатель КГГА А.ПОПОВ планирует предоставить Музею одно из помещений Киевской крепости. Однако позже А.ПОПОВ заявил, что таких планов у него не было.

“Руководство Музея истории Киева не поддерживало идею переселения музея в одну из башен Киевской крепости, объяснив это в письме от 3.08.2011 года к председателю КГГА А.ПОПОВУ тем, что предложенной площади – около 3 тыс. м - не достаточно. Площадь торгового центра возле метро «Театральная», публично предложенная Музею главой КГГА А.ПОПОВЫМ, тоже достигает около 3 тыс. м”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 26 августа пресс-служба Киевской городской государственной администрации информировала со ссылкой на председателя КГГА А.ПОПОВА, что Музей истории Киева будет размещен в здании на ул. Богдана Хмельницкого, 7. По словам руководителя КГГА, он договорился с инвестором о бесплатной передаче указанного здания в собственность киевлян.

Справка УНИАН, уже 5 лет киевляне требуют отменить разрешение на работы по строительству торгово-офисного центра по улице Богдана Хмельницкого, 7, и ввести мораторий на застройку центра города.

В 2007 году строительство в районе станции метро "Театральная" было признано опасным для метро. После этого Киевсовет отменил свое предыдущее решение о землеотводе, но застройщик с этим не согласился и обжаловал его в суде.

Строительство возле станции метро “Театральная” возобновилось в начале декабря 2010 года.

Представители правительства и столичной власти неоднократно заявляли, что строительство ТОЦ возле станции метро «Театральная» будет прекращено.

28 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд признал незаконным строительство по улице Б.Хмельницкого неподалёку от станции метро «Театральная». Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.

*** 5 лет назад Музей истории Киева выселили из Кловского дворца, а новое помещение власть до сих пор не предоставила.