Табачник: особенно интересно, кто будет следующим министром

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК назвал “простой неточностью в прессе” информацию о его возможной отставке.

Об этом он заявил газете «Сегодня».

"Количество нелепых новостей меня сначала изумило, потом — порадовало. Мне даже интересно было понаблюдать за безосновательным торжеством моих оппонентов. Не думал, что людям, претендующим на роль некоей интеллектуальной элиты, простая неточность в прессе доставит столько глупой и чванливой радости. Особенно было интересно читать о желающих принять из моих рук руль. Хочется словами ЖВАНЕЦКОГО сказать — тщательнее надо, ребята, изучать материальную базу", - заявил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 августа, на встрече с представителями СМИ глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил, что в структуре Кабинета министров Украины состоятся глубокие структурные изменения. По словам C.ЛЕВОЧКИНА, ожидаются кадровые изменения в ключевых министерствах.

На вопрос, будет ли освобожден министр образования Д.ТАБАЧНИК, С.ЛЕВОЧКИН ответил: «Несомненно, да».