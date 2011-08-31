В Киеве 17-летний парень убил проститутку - 90 ударов ножом

В Киеве 17-летний юноша, по меньшей мере, 90 ударами ножа убил 19-летнюю проститутку из Львовской области после предоставления ею интимных услуг.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве, установлено, что в отсутствие родителей, которые находились на даче, юноша решил развлечься, заказав через Интернет девушку для предоставления сексуальных услуг.

Инцидент случился на улице Березняковской (в Днепровском районе столицы). Проститутка попросила клиента рассчитаться, вместо этого получила удар по голове столовой посудой, а затем многочисленные ножевые ранения.

После убийства подросток завернул тело девушки в ковер и положил возле мусоросборника в подъезде.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело за преднамеренное убийство.