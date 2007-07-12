Православные отмечают День святых Петра и Павла

12 июля православные христиане отмечают один из пяти великих праздников - "День святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла" - и завершают предшествовавший этому празднику Петров пост.

Петр и Павел более других апостолов потрудились в проповеди христианства среди иудеев и язычников, поэтому Церковь называет их "первоверховными".

По евангельскому преданию, сам Иисус Христос призвал рыбака Симона (Петра) с братом Андреем в ученики. Симон стал самым ревностным последователем Иисуса, и за свою крепкую веру в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, получил от него имя "Петр", что в переводе с греческого означает "камень". Как повествует Евангелие от Матфея, Спаситель обещал основать на этом камне Свою Церковь. Петр первым начал проповедовать в Иерусалиме о воскресшем Христе и много пострадал за веру.

Павел же (от латинского paulus - "маленький") прежде носил имя Савл и был жестоким гонителем христиан. Он даже участвовал в убийстве первого христианского мученика архидиакона Стефана, однако был чудесным образом обращен к вере Самим Богом. После этого Савл крестился и стал ревностным проповедником христианства. Совершив несколько путешествий по Средиземноморью, он основал церкви в Малой Азии, Греции и Риме.

В 67 году в Риме во время жестоких гонений на христиан со стороны императора Нерона апостол Петр был распят вниз головой на кресте, а апостол Павел - обезглавлен мечом.

В праздник Петра и Павла у православных христиан завершается многодневный Петров, или Апостольский пост, установленный Церковью в память о служении и страданиях святых апостолов. После праздничной Божественной литургии, которая совершается 12 июля во всех храмах православной церкви, верующие разговляются, вкушая молочную и мясную пищу впервые с начала поста (в этом году он начался 4 июня).

В этот день следует посещать родных и друзей, угощать рыбными блюдами. К празднику убирали усадьбу, белили и подкрашивали дом, вешали чистые полотенца. На церковную службу шли с цветами и веночками, украшением которых были красные маки. Обязательным блюдом были лепешки из пшеничного теста - так называемые мандрилы.

За материаламиРИА Новости