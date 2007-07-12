Учащийся школы-интерната украл из сейфа запертого офиса 11 тыс. грн.

В Житомирской области несовершеннолетней похитил из офиса частного предпринимателя 11 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, в Володар-Волынский райотдел милиции с заявлением обратился частный предприниматель, сообщив, что в поселке Новая Боровая из помещения офиса его предприятия неизвестный, разогнув металлическую решетку окна, похитил из сейфа 11 тыс. грн.

Работниками милиции установлено, что преступление совершил несовершеннолетний ученик школы-интерната. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения.