Учащийся школы-интерната украл из сейфа запертого офиса 11 тыс. грн.
06:07, 12 июля 2007Общество
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Теперь он в розыске
В Житомирской области несовершеннолетней похитил из офиса частного предпринимателя 11 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление МВД Украины в Житомирской области.
Согласно сообщению, в Володар-Волынский райотдел милиции с заявлением обратился частный предприниматель, сообщив, что в поселке Новая Боровая из помещения офиса его предприятия неизвестный, разогнув металлическую решетку окна, похитил из сейфа 11 тыс. грн.
Работниками милиции установлено, что преступление совершил несовершеннолетний ученик школы-интерната. В настоящее время принимаются меры по установлению его местонахождения.
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