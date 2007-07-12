Угольная промышленность сработала хуже, но главное - уверенность

Угольная промышленность Украины в первом полугодии 2007 года сработала хуже, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время рабочей поездки в Донецке сообщил министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ.

"Полугодие закончили хуже, чем в прошлом году", - сказал министр и объяснил отставание отрасли "целым рядом объективных причин".

По его словам, в первом полугодии угольщики показали невысокие результаты, прежде всего, из-за того, что за 2005 год и семь месяцев 2006 года было недопройдено к программе 91 километр выработок, не подготовлено 45 новых очистных забоев.

"Сами посчитайте: если 45 забоев не было доведено и подготовлено, умножьте на среднюю нагрузку на очистной забой 734 тонн и получите более 35 тонн в сутки, это миллион тонн в месяц. Вот мы и имеем сегодня то, что ситуация пока достаточно сложная", - констатировал С. ТУЛУБ.

Одновременно он заверил, что "самое главное - у нас есть уверенность, что в ближайшее время ситуация поправится".

Министр напомнил, что "благодаря усилиям правительства» в первом полугодии текущего года угольная промышленность профинансирована на все 100%" и вскоре "будет введено более 40 очистных забоев".

"Сегодня подготовлено горными работами 51 очистной забой и 49 находится в разных стадиях монтажа. Мы надеемся, что в ближайшее время мы введем эти очистные забои, ситуация поправится, и мы начнем наращивать объемы угледобычи", - отметил министр.

Он также сообщил, что одной из главных задач угольщиков остаются поставки угля на электростанции.

"Сегодня мы направляем свои усилия на отгрузку угля на электростанции. Ситуация так складывается, что нужно накопить 3,5-4 млн. тонн на электростанции, и мы направляем все усилия на то, чтобы бы этого угля было достаточно", - заключил С. ТУЛУБ.