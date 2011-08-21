Две авиабазы Черноморского флота получили боевые знамена

Авиабазы Черноморского флота в крымских поселках Гвардейское и Кача сегодня, в День воздушного флота России получили боевые знамена, передает корреспондент РИА Новости.

Командующий морской авиацией ЧФ генерал-майор Александр Отрощенко в Гвардейском под Симферополем поздравил с вручением летчиков бывшего 43-го Севастопольского истребительного полка (такое название авиабаза носила до переименования в 2009 г.).

Пресс-секретарь командующего ЧФ Вячеслав Трухачев сообщил РИА Новости по телефону, что торжественное вручение боевого знамени состоялось также на авиабазе в поселке Кача под Севастополем.