Польша за полгода выдала украинцам почти 7 тыс. разрешений на работу

Польша за первые шесть месяцев текущего года выдала гражданам Украины около 6,9 тыс. официальных разрешений, позволяющих работать в стране более шести месяцев в году.

Согласно данным Министерства труда и социальной политики Польши, которыми располагает УНИАН, количество выданых разрешений в сравнении с первой половиной прошлого года увеличилось почти на 40% (после 5-процентного роста в январе-июне 2010 года к аналогичному периоду 2009 года).

За первое полугодие украинцы получили более 35% всех разрешений, выданых всем иностранцам. Второе место заняли получившие 3,6 тыс. разрешений граждане Китая, а третье с 1,2 тыс. – вьетнамцы.

Граждане Беларуси получили 750 разрешений на работу, а России – около 260.

Шесть из семи тысяч выданных украинцам разрешений были новыми, а чуть больше тысячи - продлением ранее предоставленых. Почти пять тысяч разрешений выдано строком от трех месяцев до года, 1,3 тыс. - до двух лет. 60% разрешений выдано мужчинам.

В большинстве случаев граждане Украины получали разрешение на выполнение квалифицированых работ (2,4 тыс. разрешений), а самыми популярными сферами были строительство (1,9 тыс.) и домашние работы (1,4 тыс.).